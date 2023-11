Hääl (heli)looja sees püüab tabada karget lihtsust

Tehniline proov tähendab heliloojale suuresti helitehnikuga koostöös õigete märkide, nivoode ja vaibutuste paika timmimist. See võib tähendada ühe koha viis või kuus korda «läbi tiksumist», tunnetuse ja tehniliste võimaluste sümbioosi tekkimist. Programmeerimine võtab aega. Mõtlen, et see on nagu poeetiline mäng fraaside ja pausidega. Ka poeesiamängu Vootele Ruusmaa valdab – autorina on ta oma luulekogu «Purgatoorium» eest pälvinud Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia, äsja märgiti tema lühinäidend «Keti viljad» ära teatriagentuuri näidendivõistlusel.