Juhtkiri: isadepäev on tulemas

Isadest räägitakse ühiskonnas oluliselt vähem kui emadest. Seega on tore, et on siis see üks päev, mil isasid märgatakse ja isarollist räägitakse. Kui emadepäeval tassitakse emade jaoks maad ja ilmad kokku, siis isadepäeval antakse tavaliselt lapsed isadele kaenlasse, et minge ja tehke kuskil seda meestevärki. Sellise laadiga on vist need klassikalised isadepäevad.