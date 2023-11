Julgustame lapsevanemaid perelepitusteenuse abil kokkuleppeid sõlmima

Aasta riiklikku perelepitust on meile ühtpidi näidanud selle vajalikkust ühiskonnas, kuid teisalt oleme põrkunud hirmudega, mis on tingitud ekslikust arvamusest, et teenusel otsitakse lahendusi vanemate omavahelistele suhteprobleemidele. Soovime kampaaniaga juhtida tähelepanu, et perelepitus ei ole mõeldud paari omavaheliseks lepitamiseks, vaid eesmärk on aidata ühise alaealise lapse lahku minevatel või lahku läinud vanematel sõlmida lapse heaolust lähtuv kokkulepe, mida mõlemad austavad ja millest ka kinni peavad.