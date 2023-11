Tapa Metsaparki hiilivad tasahaaval eramud

Tegemist on kahe kinnistuga aadressidel Pargi tänav 23a ja Ambla maantee 41a. Kui esimesele kavandatakse kolme, siis teisele nelja eramukrunti.

Tapa valla ettevõtlusspetsialist Marko Teiva probleemi ei näe. Tema sõnul piirneb Pargi tänav 23a küll Metsapargiga, aga on eraldi kinnistu. See kinnistu on 3400 ruutmeetrit suur, aga kuna krundi miinimumsuurus Tapa linnas peab olema vähemalt 1200 ruutmeetrit, tuleb kinnistust kolme elamukrundi saamiseks sellele liita Teiva sõnul kõigest 200 ruutmeetrit Metsapargi maad.