Käes on viimane aeg ka suvemajad talveks ette valmistada

«Tundub lihtne, aga kõige lihtsam nõuanne on enne suvilast lahkumist kontrollida, et kõik aknad ja uksed oleksid ikka suletud ja lukus. Seda juhtub väga palju, et mõni ligipääs jääb avatuks. Statistika järgi üle kahe kolmandiku eluruumidesse sisse tungimistest ja vargustest on toimunud lihtsalt läbi lahtise akna või ukse. Kasutatakse lihtsat võimalust ära, mida kinnise sissepääsu puhul poleks juhtunud,» rääkis kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev. «Samamoodi on ette tulnud, et lahtist avaust on ära kasutanud mõni lind või loom, kes talveunes suvemaja oma koduks võtab või seal lihtsalt söögipoolist otsimas käib. Või satub lihtsalt lahtisest aknast sisse vett või lund.»