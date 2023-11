Hobipiltnikud õnnetuspaikades ⟩ Oma lähedase surmast võib teada saada sotsiaalmeediast

Näiteks on teada juhtumid, kus elustamise ajal on tulnud kiirabil isegi auto asendit muuta, et "hobifotograafid" tavainimese jaoks võikaid stseene jäädvustama ei pääseks. Avalikus ruumis juhtunu pakub kõigile küll huvi, kuid palju on selliseid olukordi, kus ei ole võimalik raskes seisus patsienti rahva silme alt ära liigutada.

Transpordiameti liiklusekspert Villu Vane nentis, et õnnetuste või päästesündmuste filmimine on tõesti viimasel ajal levinud, ja kuna igaühel on kaamera taskust võtta, on see ilmselt probleem edaspidigi. Vane sõnul on tema jaoks sellisel tegevusel kaks tahku. "Esiteks liiklusohutus. Filmimine nõuab tähelepanu, kuid seda nõuab ka sõiduki juhtimine. Ning sõiduki juhtimisel on keelatud tegelda toimingutega, mis võivad häirida sõiduki juhtimist."