Vihula mõisa sepa hooned tehakse korda

Praeguseks on vanapaar lahkunud taevastele teedele. Hans-Henrik Kjølby ja teda Eestis esindav Heigo Vare, kes on Vihula mõisa tegevjuht, soovivad hooned ümber ehitada. «Me jõudsime selle aasta alguses järeldusele, et tahame need ära renoveerida, kompleksi korda teha. Sinna tekib viis külalistuba, saun, õhtusöögisaal, mullivanniga päikeseterrass ja grillimisala,» rääkis Vare.