Kadrina vallavolinik võib saada Järva valla abivallavanemaks

Järva vallavolikogu Isamaa erakonda kuuluv liige Lauri Ilves ütles, et Siim Umeroviga on kohtunud nii kohalikud Isamaa inimesed kui ka koalitsioonikaaslased ja ta sai neilt heakskiidu. "Enne kui volikogu enamus pole tema poolt hääletanud, on midagi veel vara öelda, kuid tundub, et tal peaks toetus olemas olema," sõnas Ilves Järva Teatajale.