Hobiornitoloog Sven Hõbemägi rääkis, et vaenukägu Eestis kohata on üsna haruldane, sest teadaolevalt pesitsevad siin vaid üksikud paarid ja needki peamiselt Lääne-Eestis. Küll aga teadis Hõbemägi öelda, et vaenukägu on kohatud ka Rakveres tammiku kandis. "Täitsa võimalik, et seesama askeldab siin siis meie kandis," lausus Hõbemägi.