Kirjutan kurkidest, õigemini ülesande lahendamisest. Olekust, mis tekib lahendamise käigus või on vajalik lahenduse leidmiseks. Olekust, mida on vaja oma vaimse templi ehitamisel. Ülesandest lähemalt. Kurgikasvatajal on 10 tonni kurke veesisaldusega 98 protsenti. Mõni aeg hiljem mõõdab kurgikasvataja niiskusesisaldust uuesti ja saab tulemuseks 96 protsenti. Kui palju kaaluvad kurgid nüüd?