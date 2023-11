Teatris ja kinos saab vaadata kolme näitust

Eesti Filharmoonia Kammerkoori kommunikatsioonijuhi-toimetaja Anneli Ivaste fotonäitus «Piiripealsed helid» on inspireeritud helilooja Tõnu Kõrvitsa loomingust ja kujutab muusikateose valmimise etappe. Ivastet huvitavad loomingulised protsessid ja teekond, kuidas jõuab muusika publikuni ning mis võimalused on selle visuaalseks kujutamiseks.

«Muusika on loomulik osa meie elust, kuid igapäevaselt ei mõtle me sellele, kuidas see meieni jõuab,» ütles Anneli Ivaste. «Muusika sünnib loomingulises protsessis, millele on iseloomulik otsimine ja kompamine, kus mõtted ei ole veel päris selged ja helid pole kuuldavad. Püüdsingi tajuda seda atmosfääri ning neid piiripealseid hetki, kui idee on veel õhus ja noot paberil muutumises. Ka proovisaalis toimub pidev katsetamine, kui muusikud tõlgivad noodikirja partituuris ja teevad muusika kõigi jaoks kuuldavaks.»