Balletifotojahimehe pildisaak kui liigutuste ilu apoteoos

Näitus «Hetked» toob vaatajate ette valitud momente Eesti rahvusballeti lavalaudadelt läbi aastate. Fotode autori Rünno Lahesoo sõnul on piltidele püütud hetked ja emotsioonid, mis publik etendustelt mälestustena kaasa võtab ja mis kutsuvad ikka ja jälle tagasi teatrisaali. «Kes on lavastust näinud, siis võibolla tuleb see meelde, kes pole näinud, siis äkki tahab minna ise vaatama,» ütles balletifotograaf.

«Need fotod pole fotod fotode pärast, vaid sellepärast, et tants on väga lahe asi,» lausus Rünno Lahesoo, kes ise tantsijana tuhatkond korda lavale astunud. «Tants on niisugune lahe keel, et on mõistetav sõltumata sellest, mis rahvusest inimene on. Siin piltidel on väga palju eri rahvusest tantsijaid.»