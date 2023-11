RAKVERE RAIBE ⟩ Turismiarendajate koosolekul räägiti turismist

Lisaks sellele, et viimastel andmetel on turism hakanud levima isegi turismist seni puutumata jäänud Vinni valda, on turismi visioon tervikuna parem kui kunagi varem, nõustusid kõik turismiettevõtjad. Tervitati projektile «Turismi tutvustamise järsk suurendamine välisturistidele aastani 2026» rahastuse leidmist Euroopa Liidu turistlikust arendusfondist. Samuti nõustusid paljud koosolekul viibinud, et turism on parem kui seks.

Paraku varjutavad orhideena õitsvat turismi murekohad, mille hulgas on olulisim sarnaste nimedega sotsiaalmeedialehtede vohamine sotsiaalmeedias. «Halvasti koordineeritud infovahetus võib viia selleni, et turist ei leia turismi üles,» selgitas turismiettevõtja Tuule Siia, kes on turismi ette võtnud juba mitukümmend aastat. «Näiteks on juhtunud mitmel korral, et suured väliskülaliste grupid on toodud bussidega Rakveresse sotsmeedialehe Visit Viru poolt, ent sarnase nimega lehe Visit Virma tõttu on nad lõpetanud hoopis Virma pubis,» rääkis Siia, lisades, et tavaliselt juhtub seda soomlastega.