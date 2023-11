Palju õnne sünnipäevaks, Roman Kusma!

Roman Kusma restoraniärai ulatub ka Rakverest kaugemale, näiteks Talinnasse, kus ta on restorani Kaerajaan üks omanikest. Samuti arendab Kusmale kuuluv Aqva Hotels OÜ veekeskust Viljandi linna, kuhu see peaks valmima hetkeseisuga 2026. aastaks.

Roman Kusma on tihti sõna võtnud ka põletavatel teemadel meedias, sealhulgas Virumaa Teataja veergudel. Samuti on ta kirglik harrastussportlane ning kuni eelmise aastani jooksis maratoni. Ta on üks kahest eestlasest, kes jooksnud neljakümmet kahte kilomeetrit kõigil mandritel.