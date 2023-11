Pühapäevane ilm tuleb sombune

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm ja sajab vihma. Kohati esineb udu. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3–9, hommikul põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 3–7 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3–7 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,6 meetrit. Öö hakul sajab kohati vähest vihma, pärast keskööd sajab veidi rohkem. Kohati võib olla udu. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 4–6 kraadi.