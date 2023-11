Esmaspäeval on veel plusskraadid, edasi läheb jahedamaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, vastu hommikut Ida-Eestis ka lörtsi. Kohati on udu. Puhub põhjakaaretuul 3–9, põhjarannikul kirdetuul 6–11, puhanguti kuni 16 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 4–9 m/s. Lainekõrgus on 0,5-1,1 meetrit. Ajuti sajab vihma, pärast keskööd sekka lörtsi. Kohati võib olla udu. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 2–4 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, õhtul tuleb ida pool sekka ka lund. Puhub põhja- ja loodetuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 4–9 m/s, kuid õhtul tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,5-1,1 meetrit. Sajab vihma ja lörtsi ning õhtul ka lund. Nähtavus on enamasti halb. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.



Ööl vastu teisipäeva tuleb pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, saartel ja läänerannikul ka vihma. Puhub põhjakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Kohati sajab lörtsi ja lund, saartel ja rannikul ka vihma. Puhub põhjakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Kolmapäeva öösel on üksikute selgimistega pilves ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ja rannikul ka vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul, saartel ja läänerannikul ka idatuul 2–8, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ja rannikul ka vihma. Puhub kirde- ja idatuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadi.