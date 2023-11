Uus laenumeede aitab põllumeestel leevendada ilmakahjusid

Laen on mõeldud mikro-, väikese ja keskmise suurusega põllumajandustoodete esmatootjatele, kelle majandustegevus on saanud kahju ebasoodsate ilmastikuolude tõttu.

"Meetme abil saavad ettevõtjad leevendada näiteks põuast või liigniiskusest põhjustatud taimekasvatus- ja aiandustoodangu vähenemisest tingitud ajutist makseraskust," selgitas MES-i juhatuse liige Meelis Annus ja tõdes, et kahjuks on paljudel ettevõtjatel saagid kolmandiku võrra väiksemad. Sellist müügikäibe auku on väga keeruline ühe aasta müügiga täita. MES-ist on võimalik taotleda käibelaenu, mille tagasimakse aeg on kuni kolm aastat.