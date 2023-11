Lääne-Viru hallivatimeeste lemmikelupaik on Vinni vald

Kaardilt selgub, et kõige rohkem hunte hiilib Lääne-Virumaal Vinni valla laantes, seal on neid hinnanguliselt 71–130 isendit. Naabervald Väike-Maarja hoiab edetabelis teist kohta 41–70 võsavillemiga ning Kadrina ja Haljala vallas on hallivatimehi 21–40. Teistes omavalitsustes jääb huntide arv juba alla 20, Rakvere linnas alla viie.