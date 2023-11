Ruuben Lambur on sõdinud teises maailmasõjas punavõimu vastu, läinud hiljem selle eest metsa ja võidelnud seal, relv käes, ja istunud aastaid vangilaagris. Ta on mitu korda haavata saanud, kuid on jätkuvalt hea tervise juures, vitaalne ja elurõõmus. Esmaspäeval tähistati Sõmeru keskusehoones Eesti Endiste Metsavendade Liidu ja Rakvere valla kaasabil tema 98. sünnipäeva.