Kas Põlevkivi asemel tuumaenergia? Kiviõlis arutati Eesti energeetika tulevikku

Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas rääkis, et käesoleva aasta õhutemperatuuri globaalne keskmine on mõõteajaloo kõrgeim, ületades juba 1,43 kraadiga tööstusrevolutsioonieelset taset. Seetõttu on Euroopa Liit asunud võitlusse kasvuhoonegaaside heite vähendamise nimel, millega kaasnevad liikmesriikidele kohustused.