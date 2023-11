Kommentaar: tarbimispidu on selleks korraks läbi

Majandus jahtub, elamiskulud on tõusnud, majapidamiste säästumäär on vabalanguses ning Eesti Panga hinnangul hakkab tööpuudus lähiajal kasvama, sest tööturg reageerib üldisele majandusolukorrale viivitusega. Ega ilmselt kellelegi meeldi 80 protsenti suurem kodulaenumakse, märgatavalt suurem elektri- ja kodukulu võrreldes kahe aasta tagusega. Lõpuks suunab see muidugi hinnad alla, sest inimestel lihtsalt pole nii palju kulutada. See ei juhtu kiirelt ja kohe, aga pikemas vaates küll. Hinnalangus algab tõenäoliselt kestvuskaupadest ja suuremate allahindluskampaaniatega, kuni lõpuks jõuab püsihindadesse. Siis läheb meil edaspidi majanduses nokk ka ülespoole.

Seda, et inimestel on üha raskem ja tarbija on muutnud oma käitumist, on kaubanduses näha juba mitu kvartalit järjest. Poed on täis kollaseid kampaaniasilte, sest poeketid, tootjad ja hankijad püüavad kliente, mahte ja käivet hoida. Kui enne ostsid tarbijad umbes kolmandiku kampaaniahindadega, siis nüüd räägime poolest toodangust, mis müüakse sooduskampaaniaga. 2023. aasta andmed näitavad, et inimene otsib üha sagedamini poest soodsamat toodet või lemmiktoodet soodusmüügi ajal. Praegu ei ole näha, et see muutuks. Seega on lähitulevikus jaekaubanduses väljakutseks ennekõike hinnastamine.