November on väga kummaline kuu: sügise tunnet enam pole, sest kõik on kõle ja paljas ning kaunis lehekuld on möödanik, aga talvemeeleolu ei ole veel saabunud. Õigupoolest kui võrrelda, siis võiks novembri lörtsiks tituleerida. Pole ei üks ega teine. Kindel on, et hommikul lapsi lasteaeda ja kooli saates on ikka veel pime ning pealelõunal, kui nad sealt naasevad, juba hämardub. Seega nõuab novembrikaamos loova lähenemise maksimumi keeramist ja igast võimalikust olukorrast meeldiva väljapigistamist.