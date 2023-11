PUUST JA PUNASEKS ⟩ Mis on virmalised ja kuidas need tekivad

Eestis usuti näiteks, et virmalised on meid tervitama tulnud vanad hinged. Viikingid seevastu leidsid, et virmalised on sild maa ja jumalate elukoha vahel ning nende puhul on täpsemalt tegemist valküüride kilpide peegeldusega. Soomlased pidasid aga virmalisi heeringaparvedelt tulenevaks peegelduseks ja mingil ajal püüti seetõttu rannikuvetest heeringad peaaegu ka välja, aga värvid ei kadunud taevalaotusest kuhugi. Esimesed kirjalikud allikad virmaliste kohta pärinevad aastast 2600 eKr.