Rakvere jalgpallihalli ehitus viibib ümberprojekteerimise tõttu

Abilinnapea Neeme-Jaak Paap kinnitas, et olukord on kontrolli all ja viivitusel on konkreetne põhjus. "Võtsime vastu otsuse lasta hall ümber projekteerida," selgitas ta. "Esialgse plaani põhjal pidi tulema täispuhutav- ehk pneumohall, aga see projekteeriti ümber kergplokkidest kohakindlaks halliks. Täna-homme ootan uue projekti jõudmist oma töölauale, ja siis saame asjaga taas edasi minna."