Vinni-Pajusti gümnaasiumis kihutasid mudelautod

VPG etapiks valminud rada oli väga tehniline, ütles Vinni RC huviringi juhendaja ja etapi üks korraldajaist Mart Pitsner. See koosnes nii vaipkattega kui libedamast parkettkattega osast. Etapi esikoha võitis Jürgen Põld, talle järgnesid Markus Piirits ja Harry Vara.

Võisteldi rajal, mis ehitati spetsiaalselt etapi jaoks kooli aulasse. Ehkki juunior-liiga mudelautod, mis on mõõtkavas 1:18 võrreldes päris autodega, on võimelised saavutama kiirust kuni 30 kilomeetrit tunnis, siis laupäevasel rajal ulatusid tippkiirused veidi üle 20 kilomeetrini tunnis. Umbes kahemeetrise laiusega rajal ei olnud lihtsalt piisavalt pikki sirgeid ning osadel katsetel läbis rada samaaegselt kuni kuus mudelautot. Võisteldi kiiruse peale, kõik mudelid on varustatud tehnikaga, mis suudavad läbitud kiiruskatseid mõõta sajandik-sekundi täpsusega.