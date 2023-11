Teadlased kaardistasid Mahu looduslikke pühapaiku

Tööde käigus kaardistati esimest korda 28 pühapaika ning kümne varem kaardistatud pühapaiga piiride täpsustamiseks said teadlased uut teavet. Selgus, et 2018. ja 2019. aastal kaardistatud 13 paigast viis ei vastanud ajaloolise loodusliku pühapaiga tunnustele ja viie pühapaiga piire tuli täpsustada. Miila hiiemäe puhul leidis kinnitust, et kultuurimälestiste kaardil on see pühapaik märgitud hoopis teisele kinnistule.