Politseikoer Uljas sai Tšehhist mantlipärija

Rakvere politsei koertegrupi juhi Tõnu Kohveri jaoks on Xak [Ksakk] teine politseikoerast hoolealune ja kolleeg. Tema esimene neljajalgne töökaaslane ja pereliige Uljas on juba kaheksaaastane ning nüüd on paras aeg hakata talle mantlipärijat välja õpetama. Harilikult on politseikoer ametis umbes kümme aastat ning jääb seejärel pensionile. Selleks ajaks, kui Uljas on kümnene, saab Xak juba kaks aastat vanaks ja tema koha üle võtta.