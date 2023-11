Juss Haasma korvpallitrennist Vinnis: peale kahte minutit palusin vahetust

Vinni spordikompleksis, mis muide Haasma sõnul on ideaalne paik sportimiseks, viis ta kahe päeva jooksul läbi nii jõusaali- kui ka üldfüüsilisi rühmatrenne korvpallikooli mängijatele. Reinar Halliku kutsel Vinni tulnud Haasmal on hetkel sportimise mõttes rahulikumad ajad ja taastumisperiood ning Myfitnessi spordiklubist väljakasvanud treener leiab aega ka muude projektide jaoks. "Plaan oli poistele näidata, mida saaks veel paremini teha, et nad oleks veelgi motiveeritumad, tugevamad ja osavamad," rääkis Haasma.