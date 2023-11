Rakvere vanim mees tähistas väärikat sünnipäeva

Kogu elu puidutisleri ametit pidanud Oskar Rohila tuli Rakverre elama juba 85 aastat tagasi, 1938. aastal, kui ta alustas linnas tisleriõpinguid. Vanahärra on elurõõmus ja vitaalne ning tervise üle ei kurda. "See hoiab mind üleval, et ma kogu aeg tegutsen. Toimetan iga päev õues ja toas ja natuke peab ikka ringi ka liikuma. Hädasid on ikka, aga nendest saame üle. Katsun ikka tegutseda niikaua, kuni hing sees on," rääkis härra Oskar.