Veerand sajandi jooksul on Rakvere Galerii kunstikogusse kingitud ligi 130 teost, rääkis Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt. Kord-paar aastas tuuakse valik kunstitöid vaatajate ette, meenutamaks põnevaid näitusi ja eredalt isikupäraseid kunstnikke.

Riho Hütt ütles, et kunstikogust näitusele «Pärlimäng» maale, graafikat ja keraamikat valides lähtus ta sellest, et tekiks terviklik ja kõnekas komplekt. Mõni teos jõuab uuesti vaatajate ette pärast pikki aastaid, mõni on sattunud valikusse sagedamini.