Vutimeeskonda jäi üleminekumängudest lahutama kõigest üks punkt

Peatreener Tarmo Rebane jäi üldplaanis hooajaga rahule, aga omamoodi katsumuse valmistasid amatöörsatsile kindlasti mõned põhimängijate vigastused ja muud pisemad probleemid, mis võistkonnaspordiga paratamatult kaasas käivad. "Kogusime hooaja jookusul 58 punkti, mis on täpsemalt sama palju kui eelmisel aastal," sõnas peatreener. "Antud punktisumma ei taganud meile võimalust tõusta kõrgemale liigatasemele, aga see ongi õppimise koht – ka üks punkt on hooaja lõpus väga oluline."

Võrreldes eelmise hooajaga on meeskonna ründemäng kõvasti paranenud, liigas kõmmutati vastase väravasse kokku 97 palli, endale lasti lüüa 24. "Hooaega jäävad varjutama paari põhimängijat tõsised traumad, mis jätsid nad hooaja lõpuni väljakult kõrvale. Eks sinna võis kaduda ka meie edasipääs kõrgemasse seltskonda, aga mis teha, see on jalgpall, kus vigastused on üks osa mängust," rääkis Rebane, jagades kiidusõnu ka klubi U17 mängijatele, kes esindusmeeskonnas head minekut näitasid.