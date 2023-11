Video ⟩ Cobra tulistab veejoa suurema vaevata läbi tuhaploki või metalli

See süsteem on praegu peal vaid Tallinna kesklinna komando kustutusautol Dodge RAM 3500, mida kutsutakse hellitavalt Tootsiks. Toots asus teenistusse 2023. aasta veebruaris ja linnatingimustes on selle suurim pluss hea manööverdusvõime ja kiirem kohalejõudmisaeg, sest 17-tonnise põhiautoga on tihedas liikluses ja magalarajoonides liikuda palju keerulisem.