Esimese vooru eelarve on 10 miljonit eurot, teatas kliimaministeerium. Maksimaalne toetus elamu kohta on 10 000 eurot.

«Üks muudatus on see, et eelisjärjekorras toetab riik väiksema sissetulekuga koduomanikke. Teiseks pole enam tähtis taotluse ajalise esitamise järjekord,» selgitas kliimaministeeriumi välisõhu osakonna peaspetsialist Romario Siimer pressiteates.