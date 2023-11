Lörtsisadu taandub, tuul vaibub, libedus varitseb

Neljapäeval laieneb kõrgrõhkkond Skandinaaviast Soome ja servaga ka üle Eesti. Öösel on veel sajuhooge laialdasemalt - sajab lörtsi ja vihma, idapoolsetes maakondades tuleb sadu ka kerge lumena. Päeval on sajuhooge hõredalt ja harva ning need on nõrgad. Kirde- ja idatuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-3, tuulepealsel rannikul on plusspoolel, päeval 0..-1, tuulepealsel rannikul kuni +3°C.