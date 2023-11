Vaade: hea uni laob päevaks tugeva vundamendi

Kui perre sünnib laps, jälgivad usinad lapsevanemad väga täpselt, kui palju vastne ilmakodanik peaks magama või kui tihti sööma. Mida suuremaks põngerjas sirgub, seda vabamaks päevaplaan läheb. Kuni vanem on lapsega kodune, paneb ta hea meelega väikese inimese õhtul varakult magama, et nõnda endale mõned tunnid vaba aega võtta. Enamikul kodustel lapsevanematel on see ju ainus aeg päevast, mil veidi hinge tõmmata.