Tapa vallavalitsuse uus struktuur tekitab küsimärke

Kui varasemalt oli Tapa vallavalitsuses neli osakonda, siis vastavalt 15. novembril vallavolikogu poolt heaskiidetud uuele struktuurile on osakondi lausa kuus. Ehkki vallavanem Riho Telli sõnul töötajate arv ei kasva ja ka palgafond jääb samaks, hakkab silma, et kaks osakonda on kunstlikult moodustatud ja nii õhukesed, et vägisi jääb mulje, et peamine eesmärk on nende juhtidele mugavat äraelamist pakkuda.