Kastani puiestee ajas Rakvere linnavolinikud omavahel kisklema

Rakvere linnavolikogu eilsel istungil läks Kastani puiesteele istutatavete puude valiku üle arutamisel tuliseks vaidlemiseks. Ühed leidsid, et puude valik võiks jääda erialaseptsialistidele, teised, et linnavolikogule või Rakvere elanikele. Linnapea Triin Varek märkis, et üks variant on ka lihtsalt loosi tõmmata.