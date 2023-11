Gallup ⟩ Millist liiki puud võiksid kasvada Rakvere Kastani puiesteel?

Esialgu on välja pakutud kolm ideekavandit uute puude liikide kohta. Hääleta, milline neist meeldib sulle kõige rohkem.



Linnaaednik Kärt-Mari Paju kolm ideekavandit Kastani puiesteele

Tamm ja sanglepp - Tamm vajab noore puuna turvet ja kasvab siis paremini kui tal mõni puu kõrval on. Sanglepp on võra kujult tammega sarnane puu ja lisaks parandab lepp kasvupinnast ning seetõttu on tammele hea kaaslane. Valida tuleb lihtsalt õige istutustihedus, et üks puu ei hakkaks teist lämmatama. Õige istutustiheduse korral ei pea sangleppa isegi välja raiuma. Tammel ja lepal pole sügisvärvust.

Punane tamm ja suurelehiline pärn - Kõige suurejoonelisem ja värvilisem variant. Samas seisneb selle valiku probleem selles, et punane tamm on alul väga kiire kasvuga ja puukoolid ei suuda tagada istiku kvaliteeti. Näiteks G. Adoffi tänavale istutatud punased tammed on kiduraks jäänud.