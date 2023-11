Meistriliiga tagasitulek ⟩ Pühapäeval saab Kastani Arenal taas nautida tipptasemel korvpalli

Brandis Raley-Rossile on Rakvere kodune paik. "Ei ole mingit põhjust, miks siinsetel fännidel ei peaks olema oma meeskonda, kellele pöialt hoida," rääkis Raley-Ross. "Rakvere on alati mind avasüli vastu võtnud ja fännid hinnanud mu mängustiili. Mul on siit ainult parimad mälestused," jätkas ta õhinal.

Tallinna Kalevi peatreener Kalle Klandorf sõnas, et kodumäng peetakse Rakveres eelkõige tulihingeliste korvpallifännide pärast, kes kindlasti igatsevad tipptasemel heitlust näha. "Rakvere saal oli ääreni täis ka siis, kui Tarvas pidi alustama tagasitulekut teisest liigast. Kurb, et see tee nüüd päriselt katkenud on. Kuid arvan, et see rada ei rohtu," rääkis ta.