Vallbaum kirjutas, et kuna praegu on vallavanema töötasu seotud Eestis kehtiva töötasu alammääraga, volikogu 2021. aasta otsuse number 3 järgi, on vallavanema töötasuks viiekordne alampalk. Seoses alampalga tõusuga tuleval aastal tõuseks seega tema töötasu.