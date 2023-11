Rakvere skate-pargi kavandatav asukoht tekitas linnavolinikes meelehärmi

Jalgpalli sisehalli rajamine on linnavolinik Laila Taluniku sõnul juba kajastust saanud ja talle on kohati ebaselge tulevase skate-pargi saatus. Tema hinnangul tuleks tugevalt kaaluda pargi rajamist ikkagi kesklinna. "Skate-pargi alaks võiks olla kasvõi endine punamonumendi ala. Kui skate-park rajatakse kohta, kust noored käivad mööda, siis harrastajate hulk kasvab, ja just nende arvelt ka, kes muidu ei kaalukski skate-parki kasutada."

Taluniku sõnul on näiteks Võru ja Kadrina läinud seda teed, et rajanud skate-pargi asula keskpunkti lähedusse. Abilinnapea Neeme-Jaak Paap teatas seepeale, et skate-park on otsustatud rajada ikkagi pump track‘i vahetusse lähedusse, sest nad täiendavad üksteist ja momendil minnakse selle plaaniga ikkagi edasi. "Võibolla pole paha mõte skate-park kuskile kesklinna ehitada. Punamonumendi ala projekteeritakse momendil ümber ja kõige paslikum on küsida linnaaedniku käest, et mida ta sinna mõelnud on," rääkis Paap.