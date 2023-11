Hõissa, meil on sünnipäev! Esimene Virumaa Teataja jõudis lugejate ette 17. novembril 1925 ja seega on leht enam-vähem järjepidevana ilmunud juba 98 aastat. Tõsi – vahepeal on ajaleht kandnud ka teist nime: aastatel 1944–1950 ja 1988–1993 oli see Viru Sõna, kahjuks 1940–1941 Punane Virumaa ja pikka aega Punane Täht (1950–1988).