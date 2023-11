Käsitööhuvilised astuvad tillukeste teenistusse

Näitleja meenutas, et üleskutse titatekkide valmistamiseks sattus talle sotsiaalmeedias ette üsna juhuslikult, kui ta tuttav seda jagas. «Ei enne ega pärast ma seda üleskutset ei märganud ega kusagil ei tabanud, aga mõte jäi kusagile kuklasse sellest,» kõneles Möller. Kui näitlejannal, kes on alati käsitööd armastanud, sügise hakul taas kudumishimu kerkis, meenus talle tekikeste teema. «Pimeda aja saabudes tekib alati minus kuidagi soov midagi kududa või heegeldada, luua kuidagi soojust rohkem. Siis mõtlesin nendele tillukestele beebidele ja sellele, kuidas nad saavad need tekikesed juba haiglas ning saavad need koju kaasa võtta – et see on miski, mis loob neile soojust ja turvatunnet algusest peale. Kuna mulle lapsed meeldivad ja kudumine samuti, otsustasin osa võtta,» jutustas Tuuli Maarja Möller.

Käsitööinnu kõrval tuli meeles pidada reegleid, mis ettevõtmisega kaasas käivad. MTÜ Enneaegsed Lapsed on koostanud põhjaliku ja põhjendatud juhise, et kõigil soovijatel oleks võimalikult kerge üleskutsega ühineda. Nii on ette nähtud, et teki minimaalne mõõt on 50 x 50 ja maksimaalne 60 x 60 sentimeetrit. Samuti on oluline, et lõng, millest tekk valmib, oleks spetsiaalselt beebidele mõeldud ning vähemalt poole ulatuses looduslikust kiust. Lõng ei tohiks ajada ebemeid ja peaks kannatama pesu. «Lisaks on oluline, et teki muster poleks auguline, et lapsed oma sõrmi kuhugi vahele ei saaks panna. Tekk peab olema kerge, kuna kõige pisemad lapsed võivad kaaluda vaevu pool kilo, tekil ei tohi olla mingeid sõlmi ega konarusi, mis võiksid nahka kuidagi kahjustada,» selgitas Möller. On palutud, et valmivad tekikesed oleksid sümboolselt kas sirelilillat või valget tooni.