Riik kutsub ennetama laste seksuaalset väärkohtlemist

"Seksuaalse väärkohtlemise vastase päeva märkamine aitab hoida teemal tähelepanu ning annab võimaluse jätkata häälekamalt vaikuse murdmist, mis laste seksuaalset väärkohtlemist, kui ühte kõige varjatumat kuriteoliiki ikka veel varjutab. On oluline, et lapse lähedased ja lastega töötavad spetsialistid oskaksid märgata, vajadusel sekkuda ja lapsele abi otsida," ütles sotsiaalkindlustusameti lastemaja teenuse juht Merit Korbe.

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on seksuaalselt väärkoheldud või kahjustava seksuaalkäitumisega laste abistamiseks mõeldud teenus, mis toob kokku erinevad valdkonnad, et kannatanud laps ja pere ei peaks erinevate asutuste vahel liikuma, vaid saaks tuge ja abi ühest kohast.

Lastemajade olulisust näitab aasta aastalt kasvanud pöördumiste arv. 2017. aastal oli see 132, 2018. aastal 241, 2019. aastal 402, 2020. aastal 428, 2021. aastal 534 ja 2022. aastal 631. Tänavu on esimese kümne kuuga tehtud 605 pöördumist.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõuniku Anna-Liisa Uisu sõnul on lapse väärkohtleja enamasti lapsele tuttav inimene, näiteks pereliige, naaber või sõber. "Ehkki mõnikord ei pruugi laps arugi saada, et ta oli ahistamise või kiusamise ohver, jätab iga selline tegu karmi jälje aastateks. Kui lapsel on mure, julgusta teda juhtunust rääkima oma sõnadega. Kuula teda, tunnusta rääkimise eest ja mis peamine, usu last," toonitas Anna-Liisa Uisk.