Pürotehnika tellimisega internetist võivad kaasneda ohud

Valdav osa tellitud ja tolliprotseduuride käigus avastatud pürotehnilistest toodetest on olnud paugutid. Paugutite müük eraisikutele ja selle kasutamine on Eestis keelatud. Koostöös Maksu- ja Tolliametiga peatas TTJA 2022. aastal enam kui 5000 pürotehnilise toote vabasse ringlusse laskmise ning käesoleval aastal on tellijad (sealhulgas alaealised) jäänud ilma juba peaaegu 2000 tootest.

Internetist pürotehnikat tellides tasub veel teada, et sotsiaalmeedias pürotehniliste toodetega kauplevate eraisikute tegevus on seadusevastane ja karistatav. Lisaks juhib TTJA tähelepanu, et juhul, kui postisaadetis sisaldab lõhkevaid ja kergesti süttivaid aineid, keeldub postiteenuse osutaja paki edastamisest. Pürotehniliste toodete tarnimine on lubatud vaid vastavalt ettevalmistatud kullerpostiga.