Rakvere linnavalitsus plaanib spordikeskusesse hosteli rajada

Abilinnapea Neeme-Jaak Paap ütles, et eesmärk on võimalikult heade treeningtingimuste loomine, et toetada ja propageerida tervist väärtustavaid eluhoiakuid. "Me soovime arendada linnakodanikele võimalikult head sportimisvõimalused vabas õhus. Plaanis on arendada Rakvere spordikeskust, renoveerida staadioni- ja murukatet ja neist kõige suurem arendus on momendil uue jalgpalli sisehalli rajamine," rääkis abilinnapea.