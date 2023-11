Heategevuslik jõulupuu Rakveres tühjenes imekiiresti

Rakvere kogukond näitas üles uskumatut heldust ja kiirust, aidates kõikidel särasilmadel leida enda päkapiku. "See on imeline hetk, kui näeme, kuidas meie Jõulupuu projekt täidab südamed rõõmuga. Kogu projekti eesmärk on tuua jõulurõõm neile, kes seda kõige rohkem vajavad, ja tänavune kiire reaktsioon näitab, et meie kogukond on tõeliselt südamlik ja valmis jagama," rääkis JCI Jõulupuu projektijuht Rakveres Maris Praats.