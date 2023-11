Virumaa Teataja 98 ⟩ Proua meenutab oma esimest töökohta Viru Sõnas pea 75 aastat tagasi

Masinkirja õppinud neiu sai enne tööle asumist proovitööks ajakirjanik Hugo Laastau kirjutatud artikli käsikirja sisse trükkida. "Mul oli vaja kirjutada "leib", aga kirjutasin "leil". Üks viga oli sees," meenutas proua aastakümnete tagust seika. Sellegipoolest valiti Silvia tööle. Ta oli soovijatest ainus, kes oskas pimetehnikas trükkida. See tähendab, et näpud käisid automaatselt ning silmad said paberit jälgida. Teised tööle soovijad toksisid klahve ühe näpuga.

Proua Silvia, kes nüüdseks kannab perekonnanime Allik, meenutas, et toona oli lisaks temale tööl korrektor Leida Sass. Töö käis nii, et naised lugesid ja kontrollisid kahekesti käsikirjad üle ja Silvia trükkis need sisse. Vahel olid käsikirjad olnud väga soditud. Ajakirjanikeks olid proua sõnul Hugo Laastau ja Harald Suislepp. Erinevatest käekirjadest läbi puremine ei olnud samuti eriti lihtne ülesanne. "Mõnda asja käisin üle küsimas," tõdes Silvia naerdes ja lisas, et kõiki sõnu ei suutnudki ise välja nuputada. Töö oli proua sõnul aga huvitav ja meeldis talle väga.