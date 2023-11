Kolm aastat tagasi, 2020. aasta viimasel päeval istus RV ehk Rainer Villak koos sõbraga stuudios ning sõnastas jutu käigus uusaastalubaduse: teha järgmise kolme aasta jooksul igal aastal valmis ühe albumi. Tänaseks on see lubadus ka täidetud. "Sellest järeldan, et kui lood endale eesmärke, siis asjad ka liiguvad," ütles Villak.