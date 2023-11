Kõigil C.R. Jakobsoni tänaval ja Kibuvitsa tänaval Maxima poe juures liiklejail palutakse arvestada sellega, et esmaspäeval on piirkonnas liiklus häiritud.

Rakvere linnaaednik Kärt-Mari Paju sõnul arvatakse, et tegemist on lausa Eesti suurimate euroameerika paplitega (Populus x canadensis). 100–130 aasta vanuste euroameerika paplite ümbermõõdud jäävad vahemikku 4,5 – 5,6 meetrit ja puude kõrgus on umbes 25 meetrit.